Το αυτοκίνητο που χωρούσε σε μία... βαλίτσα

Στις αρχές των 90’s, η Mazda βρισκόταν σε μια περίοδο άκρας δημιουργικότητας, έχοντας την αίσθηση ότι «όλα είναι δυνατά». Μέσα από αυτή τη νοοτροπία γεννήθηκε το Mazda Suitcase Car, που θεωρείται σήμερα ίσως το πιο εμβληματικό φορητό όχημα στον κόσμο.