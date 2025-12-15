Το αυτοκίνητο που χωρούσε σε μία... βαλίτσα
Το Mazda Suitcase Car ήταν ένα όχημα τσέπης που μπορούσε να μπει ακόμα και στην καμπίνα του αεροπλάνου.

Στις αρχές των 90’s, η Mazda βρισκόταν σε μια περίοδο άκρας δημιουργικότητας, έχοντας την αίσθηση ότι «όλα είναι δυνατά». Μέσα από αυτή τη νοοτροπία γεννήθηκε το Mazda Suitcase Car, που θεωρείται σήμερα ίσως το πιο εμβληματικό φορητό όχημα στον κόσμο.

