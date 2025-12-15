Ιδού τα λάθη που κοστίζουν χιλιάδες ευρώ

Από την παραμέληση της στάθμης λαδιού έως την αγνόηση θορύβων και προειδοποιήσεων, οι οδηγοί συχνά υποτιμούν τους κινδύνους που θέτουν σε κίνδυνο τον κινητήρα του αυτοκινήτου, κάτι που μπορεί να τους φέρει σε δύσκολη θέση.