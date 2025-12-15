Πόσο επικίνδυνο είναι να οδηγείς με χοντρό μπουφάν;
Πόσο επικίνδυνο είναι να οδηγείς με χοντρό μπουφάν;
Η οδήγηση φορώντας χοντρό μπουφάν μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού, ακόμη και σε συγκρούσεις χαμηλής ταχύτητας, σύμφωνα με έρευνα του ADAC.
Συγκεκριμένα, προσομοιώσεις οπίσθιας σύγκρουσης με ταχύτητα μόλις 16 χλμ./ ώρα έδειξαν ότι η ζώνη ασφαλείας δεν εφαρμόζει σωστά όταν υπάρχει το μπουφάν, αντ’ αυτού πιέζει την κοιλιακή χώρα και τα εσωτερικά όργανα.
