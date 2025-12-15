Επίσημο: Το smart-άκι επιστρέφει!
Η smart επιταχύνει την επιστροφή του εμβληματικού της αυτοκινήτου πόλης, καθώς το αμιγώς ηλεκτρικό #2 εισέρχεται στη φάση εντατικών δοκιμών.
Το νέο smart #2 βασίζεται στη νέα πλατφόρμα Electric Compact Architecture (ECA). Πρόκειται για μια ολοκαίνουργια, ιδιόκτητη ηλεκτρική πλατφόρμα, η οποία θα αποτελέσει τη βάση της επόμενης γενιάς του διθέσιου μοντέλου της μάρκας.
