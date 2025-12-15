newsauto vidcast: Ασφάλιση και νέα δεδομένα στην οδήγηση

Η οδική ασφάλιση δεν είναι μια στατική υπόθεση. Με την τεχνολογία να εξελίσσεται και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να γίνονται ολοένα και πιο διαδεδομένα, οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες, τόσο σε επίπεδο καλύψεων όσο και στον τρόπο τιμολόγησης.