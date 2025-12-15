newsauto vidcast: Ασφάλιση και νέα δεδομένα στην οδήγηση
Στο νέο vidcast του newsauto, ο κος Μπάμπης Μπαμπίλης, Head of Anytime μιλάει για τις αλλαγές στον χώρο της ασφάλισης, τις προκλήσεις της ηλεκτροκίνησης και τον ρόλο που μπορούν να έχουν οι ασφαλιστικές σε ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον.

Η οδική ασφάλιση δεν είναι μια στατική υπόθεση. Με την τεχνολογία να εξελίσσεται και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να γίνονται ολοένα και πιο διαδεδομένα, οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες, τόσο σε επίπεδο καλύψεων όσο και στον τρόπο τιμολόγησης.

