Έπαιρναν φακελάκι για να σβήσουν κλήσεις

Τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούσαν σε Τμήμα Τροχαίας του νομού, συνελήφθησαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα, ενώ στη δικογραφία κατονομάζεται και ο διοικητής του συγκεκριμένου τμήματος. Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατάχρηση εξουσίας.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται κατά περίπτωση ακόμα τριάντα αστυνομικοί, οι οποίοι δεν συνελήφθησαν, αλλά αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως κατάχρηση εξουσίας, ψευδής βεβαίωση, νόθευση εγγράφων και δωροληψία υπαλλήλου. Επιπλέον, αναφέρονται και εξήντα ιδιώτες, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στις παράνομες συναλλαγές...