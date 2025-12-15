Έπαιρναν φακελάκι για να σβήσουν κλήσεις
NEWSAUTO.GR

Έπαιρναν φακελάκι για να σβήσουν κλήσεις

Σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία της Τροχαίας προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στη Χαλκιδική, με συλλήψεις αστυνομικών και εκτεταμένη δικογραφία που περιλαμβάνει δεκάδες εμπλεκόμενους.

Έπαιρναν φακελάκι για να σβήσουν κλήσεις

Τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούσαν σε Τμήμα Τροχαίας του νομού, συνελήφθησαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα, ενώ στη δικογραφία κατονομάζεται και ο διοικητής του συγκεκριμένου τμήματος. Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατάχρηση εξουσίας.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται κατά περίπτωση ακόμα τριάντα αστυνομικοί, οι οποίοι δεν συνελήφθησαν, αλλά αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως κατάχρηση εξουσίας, ψευδής βεβαίωση, νόθευση εγγράφων και δωροληψία υπαλλήλου. Επιπλέον, αναφέρονται και εξήντα ιδιώτες, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στις παράνομες συναλλαγές...




ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης