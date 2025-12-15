Δοκιμαζουμε το πολυτελές Mazda 6e Long Range - Πόσο κοστίζει;

Με την παρουσίαση του 6e, η Mazda περνά στην επόμενη εποχή της, εισάγοντας ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στη μεσαία κατηγορία, εκεί όπου παραδοσιακά είχε παρουσία με το γνώριμο 6άρι. Η αποχώρηση του συμβατικού Mazda 6 πριν από περίπου δύο χρόνια σήμανε το τέλος μιας εποχής για τα σεντάν της ιαπωνικής μάρκας, αλλά η επιστροφή έγινε με άλλους όρους. Τι εννοώ;

Το 6e μπορεί να μην γεννήθηκε στα κεντρικά στη Χιροσίμα, μιας και η βάση του είναι το Deepal SL03 της κινεζικής Changan. Ωστόσο, οι Ιάπωνες έχουν φροντίσει να βάλουν την υπογραφή τους με το γνώριμο Kodo ντιζάιν, να ανεβάσουν σε άλλο επίπεδο την ποιότητα υλικών και να περάσουν από διπλή και τριπλή «απόσταξη» σχεδόν όλο το σασί για μια πιο Mazda εμπειρία.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ









