Η βρετανίδα «λαίδη» έγινε 90 ετών!
Η Jaguar γιορτάζει 90 χρόνια τολμηρού σχεδιασμού με μια ξεχωριστή στιγμή: η SS Jaguar και η Type 00, το πιο πρόσφατο μοντέλο της μάρκας, εκτίθενται έξω από το Chancery Rosewood.
Η αρμονία ανάμεσα στις μοντερνιστικές γραμμές του μεσοπολέμου και τη σύγχρονη βρετανική τέχνη που κοσμεί το κτίριο αντικατοπτρίζει την καλλιτεχνική φιλοδοξία της Jaguar.
