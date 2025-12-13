Γιατί ο μύθος της παραμένει άτρωτος στο χρόνο;

Λίγα ονόματα έχουν τόσο μυθική βαρύτητα όσο η Ferrari F40. Παρουσιάστηκε το 1987 μέσα στην έκρηξη της supercar εποχής και έμοιαζε περισσότερο με αγωνιστικό που βγήκε στο δρόμο, παρά με «αυτοκίνητο δρόμου».