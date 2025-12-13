Αυτή η Honda σίγουρα δεν ήξερες ότι υπάρχει (ούτε κι εμείς!)
Ένα ολοκαίνουριο Honda Dream CB50R του 2004 πωλείται μέσα στο κιβώτιο μεταφοράς του.

Πολλοί σίγουρα δεν γνώριζαν ότι η Honda το 2004 παρουσίασε την Dream CB50R. Το μοντέλο θέλησε να τιμήσει την αγωνιστική της κληρονομιά και ειδικότερα τη θρυλική RC110 του 1962, μια από τις πρώτες μικρού κυβισμού αγωνιστικές της.

Παρά τη μικρή χωρητικότητα του κινητήρα – 49 κ.εκ. -, το μοντέλο είχε σχεδιαστεί ως ένα «παιχνίδι» για ενθουσιώδεις φίλους των αγώνων, αποδεικνύοντας ότι η διασκέδαση δεν απαιτεί πάντα αμέτρητα άλογα.

