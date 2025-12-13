Αυτή η Honda σίγουρα δεν ήξερες ότι υπάρχει (ούτε κι εμείς!)
Αυτή η Honda σίγουρα δεν ήξερες ότι υπάρχει (ούτε κι εμείς!)
Ένα ολοκαίνουριο Honda Dream CB50R του 2004 πωλείται μέσα στο κιβώτιο μεταφοράς του.
Ένα ολοκαίνουριο Honda Dream CB50R του 2004 πωλείται μέσα στο κιβώτιο μεταφοράς του.
Πολλοί σίγουρα δεν γνώριζαν ότι η Honda το 2004 παρουσίασε την Dream CB50R. Το μοντέλο θέλησε να τιμήσει την αγωνιστική της κληρονομιά και ειδικότερα τη θρυλική RC110 του 1962, μια από τις πρώτες μικρού κυβισμού αγωνιστικές της.
Παρά τη μικρή χωρητικότητα του κινητήρα – 49 κ.εκ. -, το μοντέλο είχε σχεδιαστεί ως ένα «παιχνίδι» για ενθουσιώδεις φίλους των αγώνων, αποδεικνύοντας ότι η διασκέδαση δεν απαιτεί πάντα αμέτρητα άλογα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα