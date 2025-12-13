Δοκιμάζουμε το σπορ ηλεκτρικό CUPRA Born VZ - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

«Και τι σημαίνει CUPRA;», θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει. Μπορεί να πρόκειται για μία μάρκα από τη Βαρκελώνη η οποία αποτελεί «παιδί» της SEAT, όμως εκπροσωπεί πολύ περισσότερα και ως αυθύπαρκτη πια εταιρεία έχει χτίσει τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα.