Ελλάδα: Χιλιάδες οδηγοί χωρίς δίπλωμα - Ετσι κρύβουν τις πινακίδες από τις κάμερες

Όσο οι ψηφιακοί έλεγχοι επεκτείνονται και η τεχνολογία μπαίνει πιο βαθιά στην καθημερινή επιτήρηση της κυκλοφορίας, ένα σημαντικό κομμάτι των οδηγών φαίνεται να επιλέγει τη… σύγκρουση με τον νόμο αντί τη συμμόρφωση.

Οι άνδρες της αστυνομίας εντοπίζουν καθημερινά οχήματα των οποίων είτε οι πινακίδες τους έχουν αφαιρεθεί εντελώς, είτε καλύπτονται με μηχανισμούς που αναδιπλώνονται ή αλλοιώνονται με ειδικά φίλτρα και υλικά που υποτίθεται ότι «τυφλώνουν» τις κάμερες (δείτε το video παρακάτω). Το φαινόμενο αφορά σε μεγάλο ποσοστό μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, οχήματα με υψηλές επιδόσεις και δυνατότητα ανάπτυξης μεγάλων ταχυτήτων. Τα σχετικά συστήματα πωλούνται αφειδώς στο διαδίκτυο, με περιγραφές που υπόσχονται αορατότητα από κάμερες και αυτόματους ελέγχους, όπως φαίνεται και στο βίντεο που παρουσιάζεται παρακάτω.