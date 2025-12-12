Ποιά μοντέλα κυριαρχούν στην Ελλάδα;

Χώρα των… SUV θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η Ελλάδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων) τα οχήματα ελευθέρου χρόνου το Νοέμβριο, έφτασαν σε ποσοστό το 73,3%, δηλαδή περίπου 7.700 αυτοκίνητα σε σύνολο 10.460