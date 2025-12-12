Αυτά είναι τα 10 ασφαλέστερα αυτοκίνητα του 2025

Ο Euro NCAP, ο ανεξάρτητος οργανισμός αξιολόγησης της ασφάλειας των καινούργιων μοντέλων που προορίζονται για την Ευρώπη, είχε αρκετή δουλειά το 2025, όπως προκύπτει από τον αριθμό των δοκιμών πρόσκρουσης και αξιολόγησης που διενήργησε.