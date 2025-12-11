Οριστικό: Παράταση ζωής για τους κινητήρες βενζίνης, diesel
Αλλάζουν τα δεδομένα για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς όλα δείχνουν οτι η Ευρώπη πήρε τις αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον κυρίως των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μέσα στην επόμενη δεκαετία.
Αλλάζουν τα δεδομένα για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς όλα δείχνουν οτι η Ευρώπη πήρε τις αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον κυρίως των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μέσα στην επόμενη δεκαετία.
Παρακολουθώντας τις πρόσφατες δηλώσεις και εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχεδιασμοί για την απαγόρευση της πώλησης νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ένα σχέδιο που συζητιόταν εδώ και χρόνια στο πλαίσιο των φιλόδοξων στόχων μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, φαίνεται να αλλάζουν δραστικά.
Αν και η αρχική πολιτική πρόβλεπε ήδη από το 2023 ότι από το 2035 όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που θα πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές CO₂ δηλαδή θα πωλούνται μόνο ηλεκτρικά, τώρα η πλήρης απαγόρευση δείχνει ότι εγκαταλείπεται και αντικαθίσταται με πιο ευέλικτες ρυθμίσεις και στόχους περίπου μείωσης 90% στις εκπομπές αντί για 100% από το 2035.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr