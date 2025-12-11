Οριστικό: Παράταση ζωής για τους κινητήρες βενζίνης, diesel
Οριστικό: Παράταση ζωής για τους κινητήρες βενζίνης, diesel

Αλλάζουν τα δεδομένα για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς όλα δείχνουν οτι η Ευρώπη πήρε τις αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον κυρίως των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Οριστικό: Παράταση ζωής για τους κινητήρες βενζίνης, diesel

Παρακολουθώντας τις πρόσφατες δηλώσεις και εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχεδιασμοί για την απαγόρευση της πώλησης νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ένα σχέδιο που συζητιόταν εδώ και χρόνια στο πλαίσιο των φιλόδοξων στόχων μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, φαίνεται να αλλάζουν δραστικά.

Αν και η αρχική πολιτική πρόβλεπε ήδη από το 2023 ότι από το 2035 όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που θα πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές CO₂ δηλαδή θα πωλούνται μόνο ηλεκτρικά, τώρα η πλήρης απαγόρευση δείχνει ότι εγκαταλείπεται και αντικαθίσταται με πιο ευέλικτες ρυθμίσεις και στόχους περίπου μείωσης 90% στις εκπομπές αντί για 100% από το 2035.


