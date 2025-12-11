Οριστικό: Παράταση ζωής για τους κινητήρες βενζίνης, diesel

Αν και η αρχική πολιτική πρόβλεπε ήδη από το 2023 ότι από το 2035 όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που θα πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές CO₂ δηλαδή θα πωλούνται μόνο ηλεκτρικά, τώρα η πλήρης απαγόρευση δείχνει ότι εγκαταλείπεται και αντικαθίσταται με πιο ευέλικτες ρυθμίσεις και στόχους περίπου μείωσης 90% στις εκπομπές αντί για 100% από το 2035.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ









