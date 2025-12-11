Σαρωτικές αλλαγές για τα πιο παλιά Ι.Χ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκληραίνει το πλαίσιο για τα ρυπογόνα αυτοκίνητα και η Ελλάδα, με τον πιο γηρασμένο στόλο στην Ε.Ε., βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες ανατροπές.
Η Ε.Ε. προχωρά σε ένα νέο, πιο αυστηρό πλέγμα ρυθμίσεων για τα παλαιά και ρυπογόνα Ι.Χ., με στόχο τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την ταχύτερη ανανέωση του στόλου. Η Ελλάδα, όπου ο μέσος όρος ηλικίας των αυτοκινήτων ξεπερνά τα 17 χρόνια, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των επιπτώσεων.
Περισσότερα από τέσσερα στα δέκα οχήματα στη χώρα είναι κάτω από το πρότυπο Euro 4, γεγονός που επιβαρύνει τις μεγάλες πόλεις και οδηγεί σε αυξημένο περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος για τους πολίτες. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα νέα μέτρα θα επηρεάσουν κυρίως τα νοικοκυριά που βασίζονται σε παλαιότερα μεταχειρισμένα.
