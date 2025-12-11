Σαρωτικές αλλαγές για τα πιο παλιά Ι.Χ.

Περισσότερα από τέσσερα στα δέκα οχήματα στη χώρα είναι κάτω από το πρότυπο Euro 4, γεγονός που επιβαρύνει τις μεγάλες πόλεις και οδηγεί σε αυξημένο περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος για τους πολίτες. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα νέα μέτρα θα επηρεάσουν κυρίως τα νοικοκυριά που βασίζονται σε παλαιότερα μεταχειρισμένα.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







