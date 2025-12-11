Δοκιμάζουμε το νέο Honda Hornet 750 - Σε τιμή έκπληξη στην Ελλάδα

Κατεβαίνοντας για τρίτη φορά την αγαπημένη μου διαδρομή στα πέριξ της Αττικής στη σέλα του ανανεωμένου Honda Hornet 750 δεν μπορούσα να κρύψω το χαμόγελο μέσα από το κράνος. Εκτός από τον προφανή λόγο του ότι λάτρεψα την συμπεριφορά της μοτοσικλέτας στις στροφές, είχα διαρκώς πίσω μου ένα κατάμαυρο και λυσσασμένο CB1000 Hornet SP το οποίο πάσχιζε να μείνει κοντά μου.