Το... νερό θα σώσει τα diesel

Έως σήμερα γνωρίζαμε πως η παρουσία νερού στους κινητήρες diesel είναι καταστροφική όμως νέες έρευνες δείχνουν πως το νερό ίσως αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την σωτηρία τους.