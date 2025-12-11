Στην Ελλάδα το Benelli Leoncino Bobber 400 - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Στην Ελλάδα το Benelli Leoncino Bobber 400 - Πόσο κοστίζει;

Το νέο custom της Benelli με V2 κινητήρα είναι άμεσα διαθέσιμο σε δύο χρωματισμούς.

Στην Ελλάδα το Benelli Leoncino Bobber 400 - Πόσο κοστίζει;
Η Benelli επεκτείνει την γκάμα της στην ελληνική αγορά με το ολοκαίνουριο Leoncino Bobber 400. Πρόκειται για ένα μοντέλο που έρχεται να καλύψει το κενό μιας προσιτής, αλλά αυθεντικής custom μοτοσικλέτας με έντονη προσωπικότητα και αέρα παράδοσης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης