Στην Ελλάδα το Benelli Leoncino Bobber 400 - Πόσο κοστίζει;

Η Benelli επεκτείνει την γκάμα της στην ελληνική αγορά με το ολοκαίνουριο Leoncino Bobber 400. Πρόκειται για ένα μοντέλο που έρχεται να καλύψει το κενό μιας προσιτής, αλλά αυθεντικής custom μοτοσικλέτας με έντονη προσωπικότητα και αέρα παράδοσης.