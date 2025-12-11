Και εγένετο… Μαρούσι–Chery
Η Chery Greece και ο Όμιλος Σπανός ανακοίνωσαν μια συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στον ελληνικό αθλητισμό, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του ονομαστικού και χρυσού χορηγού της ΚΑΕ Μαρούσι για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2025–2026.
Η ομάδα θα αγωνίζεται πλέον με την επωνυμία Μαρούσι Chery, μια κίνηση που επιβεβαιώνει την ενισχυμένη παρουσία της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην ελληνική αγορά και την πρόθεσή της να συνδεθεί με θεσμούς που έχουν βαθιά ιστορία και ισχυρή κοινωνική απήχηση.
Το Μαρούσι αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα σωματεία του ελληνικού μπάσκετ, με συμμετοχές στην Euroleague, διακρίσεις σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πορεία δεκαετιών στις κορυφαίες κατηγορίες. Η συνεργασία με έναν μεγάλο διεθνή κατασκευαστή αυτοκινήτων δίνει στην ομάδα νέα δυναμική, καθώς ενισχύει την οικονομική της βάση και επιτρέπει την υλοποίηση ενός πιο φιλόδοξου αγωνιστικού σχεδίου. Η στήριξη της Chery δεν αφορά μόνο την προβολή στο παρκέ, αλλά συνολικά την ανάπτυξη του συλλόγου, της ακαδημίας και των δράσεων που φτάνουν στην τοπική κοινωνία.
Για τη Chery, η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της επέκτασης στην Ευρώπη και στην ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας της, λίγουε μήνες μετά την επίσημη έναρξη διάθεσης των μοντέλων της στη χώρα μας μέσω του Ομίλου Σπανός. Η εταιρεία στηρίζεται σε ένα χαρτοφυλάκιο SUV και crossover μοντέλων, με έμφαση στην τεχνολογία, στην υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα και σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πολιτική τιμών. Η σύνδεση με έναν δημοφιλή αθλητικό οργανισμό λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής προβολής και επισφραγίζει την πρόθεσή της να επενδύει ενεργά στην ελληνική αγορά.
Οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν ότι η συνεργασία βασίζεται σε κοινό όραμα για ανάπτυξη, εξωστρέφεια και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η Chery δηλώνει ότι θέλει να βρίσκεται δίπλα στους φιλάθλους και να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενώνουν τον αθλητισμό με την τεχνολογία και τη σύγχρονη κινητικότητα, ενώ η ΚΑΕ Μαρούσι τονίζει ότι η νέα εποχή που ανοίγεται μετονομάζει όχι μόνο την ομάδα αλλά και τη φιλοσοφία της για τον επαγγελματικό αθλητισμό.
Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ κ. Θεοφάνη Ταρνατώρου:
«Η συνεργασία με την Chery αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την επόμενη ημέρα της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ. Ως Ονοματοδότης και Χρυσός Χορηγός, η Chery συμβάλλει ουσιαστικά στο νέο στρατηγικό μας πλάνο, το οποίο στοχεύει στη σταθεροποίηση, την ενδυνάμωση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του συλλόγου.Παράλληλα, η παρουσία της Chery στην ελληνική αγορά δημιουργεί νέα δεδομένα για τον χώρο της αυτοκίνησης στη χώρα μας. Η επιλογή της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ ως συνεργάτη σε αυτή τη σημαντική εμπορική και στρατηγική είσοδο υπογραμμίζει τη δυναμική, την αξιοπιστία και τη θεσμική ωριμότητα του οργανισμού μας. Θεωρούμε ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ότι ένα διεθνές brand με αναπτυξιακό προσανατολισμό επιλέγει να συνδεθεί με την ομάδα μας σε τόσο κομβική χρονική στιγμή.Το ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY δεν είναι απλώς μία νέα ονομασία. Αποτελεί ένα σύμβολο της κοινής φιλοδοξίας μας να εξελιχθούμε, να ενισχύσουμε την παρουσία μας στο ελληνικό αθλητισμό και να δημιουργήσουμε νέα αξία για τους φιλάθλους, την τοπική κοινωνία και, ευρύτερα, για την ελληνική αγορά. Πιστεύουμε βαθιά ότι αυτή η συνεργασία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και θα αποφέρει σημαντικά οφέλη και για τις δύο πλευρές».
«Η συνεργασία με την ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την Chery και το Spanos Group, καθώς ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία μας στην ελληνική αγορά, έχοντας ως πυλώνες την καινοτομία, την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα. Για περισσότερα από 22 χρόνια, η Chery αναπτύσσει τεχνολογίες και οχήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των οδηγών, ενώ το Spanos Group παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στη στήριξη πρωτοβουλιών με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.Ο αθλητισμός, ως φορέας αξιών όπως συνεργασία, συνέπεια και αφοσίωση, βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της εταιρικής μας φιλοσοφίας. Η επιλογή του ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY δεν είναι τυχαία· πρόκειται για έναν ιστορικό οργανισμό που εκφράζει τις ίδιες αρχές, τη δυναμική και το όραμα που επιθυμούμε να υπηρετούμε.Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συνεργασία αυτή θα αναπτύξει σημαντικές προοπτικές και για τις δύο πλευρές, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία, τους φιλάθλους και το ελληνικό αθλητικό οικοσύστημα. Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στηρίζουμε το νέο ξεκίνημα ως ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY και προσβλέπουμε σε μια εποικοδομητική και επιτυχημένη πορεία, εντός και εκτός γηπέδου».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr