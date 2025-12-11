Και εγένετο… Μαρούσι–Chery

Η ομάδα θα αγωνίζεται πλέον με την επωνυμία Μαρούσι Chery, μια κίνηση που επιβεβαιώνει την ενισχυμένη παρουσία της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην ελληνική αγορά και την πρόθεσή της να συνδεθεί με θεσμούς που έχουν βαθιά ιστορία και ισχυρή κοινωνική απήχηση.

Το Μαρούσι αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα σωματεία του ελληνικού μπάσκετ, με συμμετοχές στην Euroleague, διακρίσεις σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πορεία δεκαετιών στις κορυφαίες κατηγορίες. Η συνεργασία με έναν μεγάλο διεθνή κατασκευαστή αυτοκινήτων δίνει στην ομάδα νέα δυναμική, καθώς ενισχύει την οικονομική της βάση και επιτρέπει την υλοποίηση ενός πιο φιλόδοξου αγωνιστικού σχεδίου. Η στήριξη της Chery δεν αφορά μόνο την προβολή στο παρκέ, αλλά συνολικά την ανάπτυξη του συλλόγου, της ακαδημίας και των δράσεων που φτάνουν στην τοπική κοινωνία.

Για τη Chery, η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της επέκτασης στην Ευρώπη και στην ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας της, λίγουε μήνες μετά την επίσημη έναρξη διάθεσης των μοντέλων της στη χώρα μας μέσω του Ομίλου Σπανός. Η εταιρεία στηρίζεται σε ένα χαρτοφυλάκιο SUV και crossover μοντέλων, με έμφαση στην τεχνολογία, στην υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα και σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πολιτική τιμών. Η σύνδεση με έναν δημοφιλή αθλητικό οργανισμό λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής προβολής και επισφραγίζει την πρόθεσή της να επενδύει ενεργά στην ελληνική αγορά.



Οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν ότι η συνεργασία βασίζεται σε κοινό όραμα για ανάπτυξη, εξωστρέφεια και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η Chery δηλώνει ότι θέλει να βρίσκεται δίπλα στους φιλάθλους και να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενώνουν τον αθλητισμό με την τεχνολογία και τη σύγχρονη κινητικότητα, ενώ η ΚΑΕ Μαρούσι τονίζει ότι η νέα εποχή που ανοίγεται μετονομάζει όχι μόνο την ομάδα αλλά και τη φιλοσοφία της για τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ κ. Θεοφάνη Ταρνατώρου:

«Η συνεργασία με την Chery αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την επόμενη ημέρα της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ. Ως Ονοματοδότης και Χρυσός Χορηγός, η Chery συμβάλλει ουσιαστικά στο νέο στρατηγικό μας πλάνο, το οποίο στοχεύει στη σταθεροποίηση, την ενδυνάμωση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του συλλόγου.Παράλληλα, η παρουσία της Chery στην ελληνική αγορά δημιουργεί νέα δεδομένα για τον χώρο της αυτοκίνησης στη χώρα μας. Η επιλογή της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ ως συνεργάτη σε αυτή τη σημαντική εμπορική και στρατηγική είσοδο υπογραμμίζει τη δυναμική, την αξιοπιστία και τη θεσμική ωριμότητα του οργανισμού μας. Θεωρούμε ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ότι ένα διεθνές brand με αναπτυξιακό προσανατολισμό επιλέγει να συνδεθεί με την ομάδα μας σε τόσο κομβική χρονική στιγμή.Το ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY δεν είναι απλώς μία νέα ονομασία. Αποτελεί ένα σύμβολο της κοινής φιλοδοξίας μας να εξελιχθούμε, να ενισχύσουμε την παρουσία μας στο ελληνικό αθλητισμό και να δημιουργήσουμε νέα αξία για τους φιλάθλους, την τοπική κοινωνία και, ευρύτερα, για την ελληνική αγορά. Πιστεύουμε βαθιά ότι αυτή η συνεργασία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και θα αποφέρει σημαντικά οφέλη και για τις δύο πλευρές».

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Spanos Group κ. Γεώργιου Σπανού