Η πρωτοπόρος XPENG ήρθε στην Ελλάδα - Μοντέλα και τιμές

Η Τεχνοκάρ Μ.Α.Ε.Ε. ανακοίνωσε το λανσάρισμα της XPENG στην ελληνική αγορά, ενώ δημοσιοποίησε και τον τιμοκατάλογο των δύο πρώτων διαθέσιμων μοντέλων της.