Η Opel κάνει… update στο Astra

Η Opel αποκαλύπτει τις πρώτες εικόνες και πληροφορίες για το ανανεωμένο Astra πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του, παρουσιάζοντας ουσιαστικές αλλαγές σε design, τεχνολογία και ηλεκτρική αυτονομία.