Η Opel κάνει… update στο Astra
Η Opel κάνει… update στο Astra
Η Opel αποκαλύπτει τις πρώτες εικόνες και πληροφορίες για το ανανεωμένο Astra πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του, παρουσιάζοντας ουσιαστικές αλλαγές σε design, τεχνολογία και ηλεκτρική αυτονομία.
UPD:
Το Opel Astra μπαίνει στη νέα χρονιά με ένα ανανεωμένο πρόσωπο και σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα