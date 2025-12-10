Ψάχνουν τον Τσιτσιπά για το δίπλωμα
Στέφανος Τσιτσιπάς

Ψάχνουν τον Τσιτσιπά για το δίπλωμα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής όχι για τους αγώνες του αλλά εξαιτίας ενός σοβαρού περιστατικού με το δίπλωμα οδήγησής του...

Θυμίζουμε πως ο Τσιτσιπάς εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 213 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό, γεγονός που οδήγησε σε πρόστιμο 2.000 ευρώ και στην απόφαση για αφαίρεση του διπλώματος.

Παρόλα αυτά, πέραν της επιβολής ποινής, δεν έχει παραδοθεί το δίπλωμα οδήγησης στις αρχές, σχεδόν ένα μήνα μετά το περιστατικό. Αν και υπάρχει πρόθεση από πλευράς αστυνομίας, ο Τσιτσιπάς φέρεται να μη διαθέτει ελληνικό δίπλωμα, διαθέτει διεθνές που εκδόθηκε στο εξωτερικό.

Η έρευνα των αρχών έχει σημάνει συναγερμό, καθώς παρά την προσπάθεια του πατέρα του να δηλώσει πως εκείνος οδηγούσε, η Τροχαία απέρριψε τον ισχυρισμό — θεωρώντας πως δεν μπορεί να αντικατασταθεί ο κατηγορούμενος.



