Με αυτό το κινητό ξεκλείδωνουν εύκολα αυτοκίνητα
Τι συμβαίνει όταν οι απατεώνες φτάνουν στο σημείο να «ξεκλειδώνουν» αυτοκίνητα με ένα κινητό τηλέφωνο;
Η νέα «μόδα» στις κλοπές οχημάτων ξεκίνησε με ένα σχετικά «αθώο» εργαλείο: ένα κινητό τηλέφωνο, συχνά εμφανιζόμενο σαν παλιό, κλασικό μοντέλο, όπως Nokia 3310. Ωστόσο κάτω από την όψη αυτή κρύβεται ειδική συσκευή που, αν συνδεθεί στο αυτοκίνητο (συνήθως μέσω θύρας USB), μπορεί, χάρη σε προγραμματισμό, να παραποιήσει τα σήματα του εσωτερικού δικτύου του οχήματος. Έτσι, οι απατεώνες ξεγελούν το σύστημα του αυτοκινήτου ώστε να πιστεύει πως πρόκειται για το νόμιμο κλειδί. Το αποτέλεσμα; Πόρτες που ξεκλειδώνουν και - σε πολλές περιπτώσεις - εκκίνηση του οχήματος, χωρίς καν να έχει αφαιρεθεί το κανονικό κλειδί.
