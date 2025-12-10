Κυβέρνηση: Ναι στην ηλεκτροκίνηση και με επιδοτήσεις - Τι έρχεται;
Κυβέρνηση: Ναι στην ηλεκτροκίνηση και με επιδοτήσεις - Τι έρχεται;

Την ώρα που η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα μπαίνει σε μία... κανονικότητα (άνω του 7% των πωλήσεων είναι ηλεκτρικά), το newsauto αποκαλύπτει τα σενάρια που επεξεργάζεται το Υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αντλήσαμε, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξετάζει την συνέχιση των ηλεκτρικών δράσεων και την επόμενη χρονιά, σε ότι αφορά το Κινούμαι Ηλεκτρικά και τα ταξί, ενώ το «κοινωνικό leasing» είναι μία ελπίδα – θεωρεία που παραμένει ακόμα μακρινή και αν δώσει κονδύλια η Ε.Ε., πράγμα απίθανο για το 2026.

Τι ισχύει σήμερα
Στον τελευταίο κύκλο του προγράμματος, «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», η βασική επιδότηση για φυσικά πρόσωπα που αγοράζουν ή μισθώνουν (leasing) αμιγώς ηλεκτρικό ΙΧ (με ΛΤΠΦ έως 50.000 €) είναι 3.000 €. Σε περίπτωση που συνδυάζεται με απόσυρση παλιού, ρυπογόνου οχήματος, η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 4.500 €.



