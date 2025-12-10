Δείτε το νέο υβριδικό SUV της Kia

Στην γκάμα της Kia τοποθετείται ανάμεσα στο Niro και το Sportage, καλύπτοντας το κενό ενός μοντέλου που συνδυάζει μεγαλύτερη ευρυχωρία από τα B-SUV και πιο προσιτή λογική από τα C-SUV.

Η Kia έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το Seltos θα είναι αποκλειστικά full hybrid, ακολουθώντας την τακτική της μάρκας να ενισχύσει τις εξηλεκτρισμένες προτάσεις της στην compact κατηγορία.