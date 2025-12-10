Δείτε το νέο υβριδικό SUV της Kia
Η Kia αποκάλυψε τη δεύτερη γενιά του Seltos και επιβεβαιώνει την άφιξή της στην Ευρώπη με πλήρως υβριδική (HEV) γκάμα.

Η νέα γενιά του Kia Seltos πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της και σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το παγκόσμιο κόμπακτ SUV της μάρκας θα λανσαριστεί επίσημα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στην γκάμα της Kia τοποθετείται ανάμεσα στο Niro και το Sportage, καλύπτοντας το κενό ενός μοντέλου που συνδυάζει μεγαλύτερη ευρυχωρία από τα B-SUV και πιο προσιτή λογική από τα C-SUV.

Η Kia έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι το Seltos θα είναι αποκλειστικά full hybrid, ακολουθώντας την τακτική της μάρκας να ενισχύσει τις εξηλεκτρισμένες προτάσεις της στην compact κατηγορία.


