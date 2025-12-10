Ο Έλληνας επιμένει… ιαπωνικά

Ο Νοέμβριος έκλεισε με 10.495 νέες ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων παρουσιάζοντας οριακή πτώση συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία και όπως έχετε διαβάσει σε σχετικό άρθρο του Newsauto, στην κορυφή βρέθηκε έναν ακόμα μήνα η Toyota με 1.798 ταξινομήσεις ενώ ακολούθησαν Peugeot και Citroen/DS με 849 και 727 μονάδες αντίστοιχα.