Ο Έλληνας επιμένει… ιαπωνικά
Ο Έλληνας επιμένει… ιαπωνικά
Πάνω από το 27% όσων αγοράζουν καινούργιο αυτοκίνητο επιλέγουν να είναι ιαπωνικό ενώ το 41% επιλέγει να είναι γερμανικό και γαλλικό…
Πάνω από το 27% όσων αγοράζουν καινούργιο αυτοκίνητο επιλέγουν να είναι ιαπωνικό ενώ το 41% επιλέγει να είναι γερμανικό και γαλλικό…
UPD:
Ο Νοέμβριος έκλεισε με 10.495 νέες ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων παρουσιάζοντας οριακή πτώση συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία και όπως έχετε διαβάσει σε σχετικό άρθρο του Newsauto, στην κορυφή βρέθηκε έναν ακόμα μήνα η Toyota με 1.798 ταξινομήσεις ενώ ακολούθησαν Peugeot και Citroen/DS με 849 και 727 μονάδες αντίστοιχα.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE