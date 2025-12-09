Σπίτι, γραφείο, αυτοκίνητο: Όλα σε ένα
Σπίτι, γραφείο, αυτοκίνητο: Όλα σε ένα
Η Citroen αποκάλυψε το ELO, ένα νέο concept που λειτουργεί ως εργαστήριο ιδεών και σηματοδοτεί το ξεκίνημα του επόμενου κεφαλαίου για τη μάρκα.
Μετά το OLI του 2022, το ELO έρχεται να εκφράσει με ακόμη μεγαλύτερη τόλμη την πίστη της Citroen σε μια πιο έξυπνη, πρακτική, δημιουργική και ανθρώπινη προσέγγιση στη μετακίνηση.
