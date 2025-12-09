Οδηγούμε το ηλεκτρικό Suzuki e Vitara - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Το Suzuki e Vitara, η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του μοντέλου, παρουσιάστηκε επίσημα και στη χώρα μας, δείχνοντας την προσαρμογή της εταιρείας στη νέα εποχή της Αυτοκίνησης.