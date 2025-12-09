Video: Δοκιμάζουμε το «all-around» Kove Maverick 510X

Ας μη γελιόμαστε, η Kove έγινε διάσημη στην Ελλάδα για το εκπληκτικό της 800X Pro. Έχω την εντύπωση ότι κανένας δεν ασχολήθηκε ποτέ με κάποιο άλλο μοντέλο της γκάμας της η οποία για να λέμε και την αλήθεια δεν είναι πολύ μεγάλη.