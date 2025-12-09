Το Ford Fiesta επιστρέφει με τη βοήθεια της Renault
Η αμερικανική εταιρεία στρέφεται ξανά προς έναν καταξιωμένο Ευρωπαίο κατασκευαστή, αυτή τη φορά για να λανσάρει ένα μικρό ηλεκτρικό μοντέλο.
Το 2028, Ford και Renault θα θέσουν σε ισχύ μία στρατηγική συνεργασία, μέρος της οποίας προβλέπει τη χρήση της πλατφόρμας AmpR Small των Γάλλων.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Autonews, η γαλλική εταιρεία θα κατασκευάζει δύο μοντέλα για τη Ford, ενώ υπάρχουν και διαπραγματεύσεις για από κοινού εξέλιξη και παραγωγή επαγγελματικών βαν.
