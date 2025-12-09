Το Ford Fiesta επιστρέφει με τη βοήθεια της Renault

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Autonews, η γαλλική εταιρεία θα κατασκευάζει δύο μοντέλα για τη Ford, ενώ υπάρχουν και διαπραγματεύσεις για από κοινού εξέλιξη και παραγωγή επαγγελματικών βαν.