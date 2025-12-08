Τι είναι ο κόκκινος ελληνικός σταυρός στα φανάρια;
Οι πόλεις αναζητούν νέους, πιο καθαρούς τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας, καθώς η ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια και σαφέστερα μηνύματα προς τους οδηγούς γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.
Σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις και κυρίως στη Γαλλία έχει υιοθετηθεί ένα επιπλέον σήμα στους φωτεινούς σηματοδότες: ένας κόκκινος σταυρός. Όταν αυτός είναι αναμμένος σε μια διασταύρωση, σημαίνει ότι οι οδηγοί δεν απαγορεύονται απλώς να στρίψουν· σημαίνει ότι δεν έρχονται αυτοκίνητα από το αντίθετο ρεύμα, γιατί έχουν αναμμένο κόκκινο φανάρι.
Συνεπώς, αν ο σταυρός ανάψει, σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί με ασφάλεια να πραγματοποιήσει αριστερή στροφή χωρίς σύγκρουση. Αν ο σταυρός είναι σβηστός, σημαίνει ότι το απέναντι ρεύμα έχει πράσινο — και ο οδηγός πρέπει να είναι προσεκτικός πριν στρίψει.
Το σήμα αυτό χρησιμοποιείται μόνο σε ειδικές διασταυρώσεις, όπου η αριστερή στροφή θεωρείται υψηλού ρίσκου, και, όπως λέγεται, βοηθά στη ροή της κυκλοφορίας και στη μείωση ατυχημάτων.
