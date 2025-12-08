Πήρε υπεραυτοκίνητο ο άσσος του Ολυμπιακού (video)

Ο άσος του Ολυμπιακού κινείται με μια Aston Martin DBX, ένα από τα πιο ιδιαίτερα και εξαιρετικά σπάνια SUV που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Η παρουσία μιας DBX στους δρόμους της χώρας είναι από μόνη της είδηση, καθώς ελάχιστα κομμάτια έχουν εισαχθεί, κυρίως λόγω της τιμής, της κατηγορίας πολυτέλειας και των φόρων που τη συνοδεύουν.

Η Aston Martin DBX αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της βρετανικής φίρμας στον κόσμο των SUV και σχεδιάστηκε ώστε να διατηρεί το DNA της μάρκας, ακόμη και με αυξημένες διαστάσεις.

Η εικόνα της συνδυάζει την κομψότητα ενός σπορ Gran Tourer με τον όγκο και τη δυναμική στάση ενός premium SUV. Με μακριά καπό, καθαρές γραμμές και χαρακτηριστικό πίσω μέρος, η DBX δείχνει αμέσως την καταγωγή της και ξεχωρίζει χωρίς να χρειάζεται υπερβολές.

Στην καμπίνα συνεχίζει το ίδιο ύφος, με χειροποίητες λεπτομέρειες, δέρματα υψηλής ποιότητας, μεταλλικές επιφάνειες και εργονομία που συναντά κανείς σε bespoke μοντέλα της Aston Martin. Η αίσθηση πολυτέλειας είναι συνεχής, ενώ ο χώρος για επιβάτες και αποσκευές είναι μεγαλύτερος από αυτόν που θα περίμενε κανείς σε ένα τόσο σπορ προσανατολισμένο μοντέλο.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ









