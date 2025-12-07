Formula 1: Ποιος είναι ο νέος πρωταθλητής; (+video)

Γυρίζουμε τον χρόνο πίσω στις 16 Μαρτίου του 2025 και στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν στην Μελβούρνη. Ο Λάντο Νόρις μόλις έχει κερδίσει ένα εξαιρετικά δύσκολο αγώνα έχοντας αντέξει στην πίεση του Πιάστρι, αρχικά, και Φερστάπεν στο τέλος.