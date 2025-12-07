Η Renault σπάει κάθε ρεκόρ στην Ελλάδα
Επιστροφή στις πρώτες θέσεις και πρωταγωνιστικό ρόλο για την γαλλική φίρμα που δείχνει ότι από εδώ και πέρα θα παίζει κυρίαρχο ρόλο και στην ελληνική αγορά…

Μία εντυπωσιακή πορεία έχει αρχίσει να καταγράφει στην ελληνική αγορά η Renault, γεγονός που φαίνεται από τις πωλήσεις των τελευταίων μηνών. Αν τις συγκρίνουμε με προηγούμενα έτη θα διαπιστώσουμε πως η γαλλική φίρμα έχει αρχίσει να κάνει τη δική της επανάσταση, η οποία θα συνεχιστεί κερδίζοντας συνεχώς μεγαλύτερα μερίδια και περισσότερες πωλήσεις.

