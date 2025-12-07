Η Renault σπάει κάθε ρεκόρ στην Ελλάδα

Μία εντυπωσιακή πορεία έχει αρχίσει να καταγράφει στην ελληνική αγορά η Renault, γεγονός που φαίνεται από τις πωλήσεις των τελευταίων μηνών. Αν τις συγκρίνουμε με προηγούμενα έτη θα διαπιστώσουμε πως η γαλλική φίρμα έχει αρχίσει να κάνει τη δική της επανάσταση, η οποία θα συνεχιστεί κερδίζοντας συνεχώς μεγαλύτερα μερίδια και περισσότερες πωλήσεις.