Η Renault σπάει κάθε ρεκόρ στην Ελλάδα
Η Renault σπάει κάθε ρεκόρ στην Ελλάδα
Επιστροφή στις πρώτες θέσεις και πρωταγωνιστικό ρόλο για την γαλλική φίρμα που δείχνει ότι από εδώ και πέρα θα παίζει κυρίαρχο ρόλο και στην ελληνική αγορά…
UPD:
Μία εντυπωσιακή πορεία έχει αρχίσει να καταγράφει στην ελληνική αγορά η Renault, γεγονός που φαίνεται από τις πωλήσεις των τελευταίων μηνών. Αν τις συγκρίνουμε με προηγούμενα έτη θα διαπιστώσουμε πως η γαλλική φίρμα έχει αρχίσει να κάνει τη δική της επανάσταση, η οποία θα συνεχιστεί κερδίζοντας συνεχώς μεγαλύτερα μερίδια και περισσότερες πωλήσεις.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα