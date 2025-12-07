Ιδού τα 10 πιο μεγάλα τούνελ στον κόσμο - Που βρίσκεται το μεγαλύτερο;

Οι σήραγγες είναι οι αθέατοι ήρωες των οδικών μεταφορών. Επιτρέπουν την διέλευση μέσα από βουνά, κάτω από θάλασσες ή μέσα σε πυκνοκατοικημένες πόλεις, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού και καθιστώντας δυνατές διαδρομές που πριν φάνταζαν αδύνατες.