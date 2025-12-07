Πόσοι εκατομμυριούχοι ήρθαν να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα το 2025;

Επίσημα λοιπόν, πάνω από 1.200 εκατομμυριούχοι μετέφεραν τη φορολογική και μόνιμη κατοικία τους στη χώρα μας το 2025, φέρνοντας μαζί τους 7,7 δισ. ευρώ σε νέα κεφάλαια. Το ενδιαφέρον δεν μένει μόνο στη φορολογική εγκατάσταση. Στα διεθνή ΜΜΕ, ειδικά σε οικονομικές αναλύσεις στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, γίνεται ολοένα και συχνότερη αναφορά στη «νέα Ελλάδα» που εξελίσσεται σε προορισμό τεχνολογίας, startups και την καλυτέρευση του επιπέδου διαβίωσης.

Επισημαίνουν ότι ιδιαίτερα η Αθηναϊκή Ριβιέρα λειτουργεί ως μαγνήτης, τα νησιά αποκτούν μόνιμη διεθνή παρουσία επενδυτών και πολλά νέα funds δηλώνουν πως η χώρα έχει πλέον σταθερό περιβάλλον και προοπτικές ανάπτυξης.



Η μετακίνηση του πλούτου στη Μεσόγειο δεν αφορά μόνο real estate ή τουρισμό. Έχει ήδη αρχίσει να σχηματίζει μια νέα καταναλωτική τάση. Οι άνθρωποι που έρχονται να εγκατασταθούν φέρνουν μαζί τους τρόπο ζωής, απαιτήσεις και ένα άλλο επίπεδο κατανάλωσης.





