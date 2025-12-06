F1 GP Άμπου Ντάμπι: Ο Φερστάπεν στην pole
NEWSAUTO.GR

F1 GP Άμπου Ντάμπι: Ο Φερστάπεν στην pole

Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την τελευταία και πιο κρίσιμη pole της σεζόν με έναν εξαιρετικό γύρο στο Άμπου Ντάμπι. Οι Νόρις-Πιάστρι στο 2-3.

F1 GP Άμπου Ντάμπι: Ο Φερστάπεν στην pole
UPD:
Ο Ολλανδός οδήγησε εξαιρετικά για ακόμη μία φορά φέτος, ενώ και η ομάδα του βοήθησε πολύ την προσπάθειά του με τον Τσουνόντα να του δίνει slip-stream στις δύο προσπάθειες του Q3.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης