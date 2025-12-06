F1 GP Άμπου Ντάμπι: Ο Φερστάπεν στην pole
F1 GP Άμπου Ντάμπι: Ο Φερστάπεν στην pole
Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την τελευταία και πιο κρίσιμη pole της σεζόν με έναν εξαιρετικό γύρο στο Άμπου Ντάμπι. Οι Νόρις-Πιάστρι στο 2-3.
UPD:
Ο Ολλανδός οδήγησε εξαιρετικά για ακόμη μία φορά φέτος, ενώ και η ομάδα του βοήθησε πολύ την προσπάθειά του με τον Τσουνόντα να του δίνει slip-stream στις δύο προσπάθειες του Q3.
