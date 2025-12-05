Επίσημο: Θα σηκώνουν τα αυτοκίνητα μετά από τρεις ημέρες

…και είναι μια συζήτηση που θα μπορούσε να ανοίξει πολύ σύντομα και εδώ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Ίμπιζα, για παράδειγμα, το τοπικό δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ότι κανένα όχημα δεν μπορεί να παραμείνει παρκαρισμένο στο ίδιο σημείο για πάνω από 72 ώρες. Όσα παραμένουν μετά από αυτό το διάστημα «σηκώνονται» από γερανό και μεταφέρονται σε χώρο φύλαξης, ώστε να ελευθερώνεται συνεχώς ο δρόμος, αποθαρρύνοντας την εγκατάλειψη, την κατάχρηση στάθμευσης και την δημιουργία «παγωμένων» θέσεων που δεν εξυπηρετούν κανέναν. Σημειώστε αφορά τα νομίμως σταθμευμένα αυτοκίνητα.