Επίσημο: Θα σηκώνουν τα αυτοκίνητα μετά από τρεις ημέρες
Οι τελευταίες εξελίξεις στον τρόπο που οργανώνονται οι πόλεις και η στάθμευση των αυτοκινήτων στην Ευρώπη δείχνουν πως αλλάζει ριζικά η σχέση μας με το αυτοκίνητο…
Kαι είναι μια συζήτηση που θα μπορούσε να ανοίξει πολύ σύντομα και εδώ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Ίμπιζα, για παράδειγμα, το τοπικό δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ότι κανένα όχημα δεν μπορεί να παραμείνει παρκαρισμένο στο ίδιο σημείο για πάνω από 72 ώρες.
