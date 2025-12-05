Royal Enfield Himalayan: Το μοντέλο που όρισε το travel enduro

Την τελευταία πενταετία, καμία κατηγορία δικύκλου δεν γνωρίζει μεγαλύτερη άνθηση από το travel enduro. Οι μοτοσικλέτες αυτές έχουν μετατραπεί στο απόλυτο εργαλείο ελευθερίας για τον σύγχρονο αναβάτη, καθώς συνδυάζουν καθημερινή πρακτικότητα, άνεση για ταξίδι, κορυφαία εργονομία, ικανότητα στον χωματόδρομο και μια αίσθηση ανεξαρτησίας που λίγα οχήματα δίνουν.