Μετακομίζει στην Κύπρο ο Ολυμπιακός;

Η πρόσφατη πρόταση από την Κύπρο προς τον Ολυμπιακός για τη χρήση του Σπύρος Κυπριανού ως προσωρινής έδρας, για το διάστημα που το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα υποβάλλεται σε ανακατασκευή, φέρνει στο προσκήνιο μια ενδιαφέρουσα λύση ανάγκης.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ





