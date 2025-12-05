Μετακομίζει στην Κύπρο ο Ολυμπιακός;
Ετοιμάζεται να αποσταλεί στον Ολυμπιακό επίσημη πρόταση ώστε το «Σπύρος Κυπριανού» να αποτελέσει την προσωρινή του έδρα για όσο διάστημα το ΣΕΦ παραμένει κλειστό λόγω των εργασιών ανακατασκευής.
Η πρόσφατη πρόταση από την Κύπρο προς τον Ολυμπιακός για τη χρήση του Σπύρος Κυπριανού ως προσωρινής έδρας, για το διάστημα που το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα υποβάλλεται σε ανακατασκευή, φέρνει στο προσκήνιο μια ενδιαφέρουσα λύση ανάγκης.
