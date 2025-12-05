Ιδού το ρωσικό αεροπλάνο που κατέστρεψαν οι ουκρανοί

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ειδική μονάδα της κατόρθωσε να καταστρέψει ένα ρωσικό μαχητικό πολλαπλών ρόλων MiG-29 και έναν σταθμό ραντάρ τύπου Irtysh, σε συντονισμένο πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη χερσόνησο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μαχητικό ήταν σταθμευμένο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Κάτσα, στη δυτική Κριμαία κοντά στη Σεβαστούπολη, όταν εντοπίστηκε και «κλειδώθηκε» από ουκρανικό drone μεγάλης εμβέλειας. Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών δείχνει το MiG-29 μέσα από θερμική κάμερα, να βρίσκεται στο στόχαστρο του drone και λίγες στιγμές αργότερα να πλήττεται, με επακόλουθη φωτιά και έκρηξη στον χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου.

Η καταστροφή του MiG-29 στην Κριμαία παρουσιάζεται από το Κίεβο ως η πρώτη επιβεβαιωμένη εξουδετέρωση ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους στην χερσόνησο από την ίδια τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.