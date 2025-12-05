Ρίχνει και άλλο τις τιμές η Tesla – Πιο φθηνό από ποτέ το Model 3
NEWSAUTO.GR

Ρίχνει και άλλο τις τιμές η Tesla – Πιο φθηνό από ποτέ το Model 3

Η Tesla προχωρά σε ακόμη μία επιθετική μείωση τιμής του Model 3 στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την πτωτική πορεία των πωλήσεων και να επαναφέρει το μοντέλο στον ρυθμό που κάποτε καθόριζε την αγορά των ηλεκτρικών.

Ρίχνει και άλλο τις τιμές η Tesla – Πιο φθηνό από ποτέ το Model 3
Η νέα τιμή του Model 3 Standard αποτελεί το χαμηλότερο σημείο που έχει βρεθεί ποτέ το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό της αμερικανικής εταιρείας, ένα μοντέλο που πριν από μόλις λίγα χρόνια πωλούνταν σε τελείως διαφορετικά επίπεδα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης