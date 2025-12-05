Ρίχνει και άλλο τις τιμές η Tesla – Πιο φθηνό από ποτέ το Model 3

Η Tesla προχωρά σε ακόμη μία επιθετική μείωση τιμής του Model 3 στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την πτωτική πορεία των πωλήσεων και να επαναφέρει το μοντέλο στον ρυθμό που κάποτε καθόριζε την αγορά των ηλεκτρικών.



