Ρίχνει και άλλο τις τιμές η Tesla – Πιο φθηνό από ποτέ το Model 3
Η Tesla προχωρά σε ακόμη μία επιθετική μείωση τιμής του Model 3 στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την πτωτική πορεία των πωλήσεων και να επαναφέρει το μοντέλο στον ρυθμό που κάποτε καθόριζε την αγορά των ηλεκτρικών.
Η νέα τιμή του Model 3 Standard αποτελεί το χαμηλότερο σημείο που έχει βρεθεί ποτέ το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό της αμερικανικής εταιρείας, ένα μοντέλο που πριν από μόλις λίγα χρόνια πωλούνταν σε τελείως διαφορετικά επίπεδα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
