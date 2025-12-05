Πιο φθηνό από ποτέ το Tesla Model 3 στην Ελλάδα - Πτώση 13.000 ευρώ!
Η Tesla προχωρά σε ακόμη μία επιθετική μείωση τιμής του Model 3 στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την πτωτική πορεία των πωλήσεων και να επαναφέρει το μοντέλο στον ρυθμό που κάποτε καθόριζε την αγορά των ηλεκτρικών.
Πώς εξελίχθηκαν οι τιμές
Αν δούμε την πορεία της τιμής από την πρώτη εμφάνισή του στην Ευρώπη, καταλαβαίνουμε πόσο ριζικά έχει αλλάξει η εμπορική στρατηγική της Tesla.
• Το 2019 το Model 3 Standard Range Plus ξεκινούσε περίπου από τις 48.000 έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με τη χώρα και τη φορολογία.
• Το 2020 και το 2021, η τιμή παρέμεινε κοντά στις 46.000 ευρώ, παρά την αυξημένη ζήτηση.
• Το 2022 η βάση κατεβαίνει περίπου στις 44.000 ευρώ.
• Το 2023 ήρθε το πρώτο μεγάλο «σοκ τιμών», καθώς η Tesla έριξε την τιμή στην Ευρώπη σχεδόν στις 41.000 ευρώ, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο επιθετικών προσαρμογών.
• Το 2024 και το πρώτο μισό του 2025 οι μειώσεις
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr