Πιο φθηνό από ποτέ το Tesla Model 3 στην Ελλάδα - Πτώση 13.000 ευρώ!

Η νέα τιμή των 36.990 ευρώ (χωρίς την επιδότηση) για το Model 3 Standard αποτελεί το χαμηλότερο σημείο που έχει βρεθεί ποτέ το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό της αμερικανικής εταιρείας, ένα μοντέλο που πριν από μόλις λίγα χρόνια πωλούνταν σε τελείως διαφορετικά επίπεδα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Tesla να ανακτήσει τον χαμένο έδαφος, σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός, ιδίως από κινεζικές εταιρείες, πιέζει όσο ποτέ τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους.

Πώς εξελίχθηκαν οι τιμές

Αν δούμε την πορεία της τιμής από την πρώτη εμφάνισή του στην Ευρώπη, καταλαβαίνουμε πόσο ριζικά έχει αλλάξει η εμπορική στρατηγική της Tesla.

• Το 2019 το Model 3 Standard Range Plus ξεκινούσε περίπου από τις 48.000 έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με τη χώρα και τη φορολογία.

• Το 2020 και το 2021, η τιμή παρέμεινε κοντά στις 46.000 ευρώ, παρά την αυξημένη ζήτηση.

• Το 2022 η βάση κατεβαίνει περίπου στις 44.000 ευρώ.

• Το 2023 ήρθε το πρώτο μεγάλο «σοκ τιμών», καθώς η Tesla έριξε την τιμή στην Ευρώπη σχεδόν στις 41.000 ευρώ, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο επιθετικών προσαρμογών.

• Το 2024 και το πρώτο μισό του 2025 οι μειώσεις





