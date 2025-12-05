Ιδού το νέο supercar της Toyota με 650+ άλογα
NEWSAUTO.GR

Ιδού το νέο supercar της Toyota με 650+ άλογα

Πρόκειται για το κορυφαίο σπορ μοντέλο της Toyota Gazoo Racing και το αντίστοιχο αγωνιστικό GR GT3.

Ιδού το νέο supercar της Toyota με 650+ άλογα
UPD:
Η Toyota αποδεικνύει πως δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα σπορ μοντέλα της παρουσιάζοντας επίσημα τα πρωτότυπα GR GT και GR GT3.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης