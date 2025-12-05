Ιδού το νέο supercar της Toyota με 650+ άλογα
Ιδού το νέο supercar της Toyota με 650+ άλογα
Πρόκειται για το κορυφαίο σπορ μοντέλο της Toyota Gazoo Racing και το αντίστοιχο αγωνιστικό GR GT3.
UPD:
Η Toyota αποδεικνύει πως δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα σπορ μοντέλα της παρουσιάζοντας επίσημα τα πρωτότυπα GR GT και GR GT3.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα