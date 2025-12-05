Οδηγούμε το νέο Renault Clio - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Αν υπάρχει ένα «made in Europe» μοντέλο που έχει σημαδέψει περισσότερο από κάθε άλλο την κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων στην γηραιά ήπειρο, τότε αυτό είναι το Renault Clio.