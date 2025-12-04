Η Γερμανία ζήτησε επίσημα να παραμείνουν οι κινητήρες βενζίνης και diesel

Η Γερμανία έχει αρχίσει να «πλαγιοκοπά» την Ευρωπαϊκή Ένωση με πιο έντονο και με τον πιο επίσημο τρόπο για να αναβληθεί επί τοις ουσίας η απόφαση της Κομισιόν για την πλήρη κατάργηση των θερμικών κινητήρων στα καινούργια αυτοκίνητα από το 2035.