Η Γερμανία ζήτησε επίσημα να παραμείνουν οι κινητήρες βενζίνης και diesel
Ο Φρίντριχ Μερτς, ο Γερμανός Καγκελάριος έστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να επιτραπεί η χρήση θερμικών κινητήρων και μετά το 2035.
Η Γερμανία έχει αρχίσει να «πλαγιοκοπά» την Ευρωπαϊκή Ένωση με πιο έντονο και με τον πιο επίσημο τρόπο για να αναβληθεί επί τοις ουσίας η απόφαση της Κομισιόν για την πλήρη κατάργηση των θερμικών κινητήρων στα καινούργια αυτοκίνητα από το 2035.
