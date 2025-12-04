BMW Motorrad: Ποια μοντέλα αναβαθμίζονται το 2026
NEWSAUTO.GR

H BMW Motorrad προσθέτει εξοπλισμό και χρωματισμούς σε επιλεγμένα μοντέλα του 2026.

Η BMW Motorrad, εκτός από το πολυαναμενόμενο F 450 GS που θα μας απασχολήσει πολύ μέσα στο 2026, αποφάσισε να κάνει ένα γενναίο… λίφτινγκ στα υπόλοιπα μοντέλα της προσθέτοντας νέα χρώματα και εξοπλισμό.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
