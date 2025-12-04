Οδηγούμε τη νέα BMW iX3 50 xDrive στην Ισπανία
Οδηγούμε τη νέα BMW iX3 50 xDrive στην Ισπανία

Αυτό είναι σίγουρα το πιο σημαντικό αυτοκίνητο της BMW στον 21ο αιώνα. Είναι ηλεκτρικό, είναι τεχνολογικά μια δεκαετία μπροστά, είναι διαφορετικό. Πόσο, όμως, «BMW» είναι; Ή, για να το θέσουμε διαφορετικά, τι θα σημαίνει από εδώ και πέρα να είσαι BMW;

Είναι εξαιρετικά σπάνιο σε μια αυτοκινητοβιομηχανία να μπορείς να εντοπίσεις όχι μία αλλά δύο καθοριστικές στιγμές do or die. Η BMW φαίνεται ότι, εδώ και τώρα, στη νότια Ισπανία, εν έτει 2025, καταγράφει τη δεύτερη τέτοια δική της.

Και δεν είναι καθόλου σύμπτωση που και οι δύο έχουν την κωδική ονομασία Neue Klasse. Βλέπετε, πίσω στο τόσο μακρινό πλέον 1961 η βαυαρική εταιρεία βρισκόταν στα πρόθυρα της καταστροφής. Τα μεγάλα της αυτοκίνητα δεν πουλούσαν, οι μοτοσικλέτες δεν έβγαζαν κέρδος, και τα μικρά Isetta δεν μπορούσαν να σώσουν την κατάσταση.

